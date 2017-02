Narsingh blikt terug: "Het waren mooie tijden, een prachtig deel"

Luciano Narsingh is deze winter van PSV overgestapt naar Swansea City. In de Engelse Premier League hoopt de 26-jarige aanvaller een volgende stap te maken in zijn ontwikkeling en daarbij zal zijn oud-werkgever niet vergeten worden.



"Het ging eerst heel lekker met mij bij PSV, maar toen kreeg ik te maken met een zware knieblessure. Die nam tien maanden in beslag", blikt Narsingh terug op de website van zijn nieuwe club. "Toen ik terugkwam was het een tijdje moeilijk, maar toch pakten we dat jaar de eerste landstitel sinds best lange tijd en wisten we het seizoen daarna weer kampioen te worden. Het waren mooie tijden, een prachtig deel van mijn loopbaan."



Narsingh somt onder meer zijn Champions League-goals tegen Manchester United en Bayern München op. Nu wacht hem dus een nieuwe situatie als voetballer. "Ik heb lang gewacht op mijn kans om in de Premier League aan de slag te gaan. Het is geweldig dat ik nu bij Swansea speel. Vanaf het moment dat deze club zich meldde, wist ik dat ik daar wilde spelen."



De Oranje-international kwam niet wildvreemd binnenwandelen in Wales. "Ik weet al veel van de club, bijvoorbeeld van Jonathan de Guzman. Swansea heeft een aantrekkelijke speelstijl en dat bevalt me. Het was het juiste moment om hierheen te gaan."