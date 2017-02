'Clubs uit grote competities lonken opnieuw naar Feyenoorder'

Tonny Vilhena ging afgelopen zomer op de valreep alsnog akkoord met een contractverlenging bij Feyenoord. De middenvelder wees onder meer de Engelse kampioen Leicester City af, maar The Foxes geven niet op.



Na het trieste overlijden van zijn moeder is Vilhena komende zomer mogelijk wel geïnteresseerd in een buitenlands avontuur. Gezien zijn in 2018 aflopende contract is dat wellicht ook een ideaal moment. Leicester City zou net als afgelopen jaar een poging willen wagen, al staan de Engelsen er nu een stuk beroerder voor dan toen.



De Engelse krant stelt dat er meer geïnteresseerde clubs zijn. De meest aansprekende namen zijn Bayern München en Juventus, maar ook clubs als AS Roma, AS Monaco, Swansea City en West Bromwich Albion zijn in de race voor de Feyenoord-middenvelder.