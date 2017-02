'Sevilla en HSV hebben zich bij ons gemeld'

Woensdag wordt de Gouden Schoen uitgereikt en dé topfavoriet is José Izquierdo. De Colombiaan had dan ookeen gigantisch aandeel in de titel van Club Brugge en leek als enige een impact te hebben in de Champions League-campagne. Maar lang lijkt Blauw-Zwart niet meer van 'Joske' te kunnen genieten.



Zo zal hij tijdens de komende window hoogstwaarschijnlijk een nieuwe stap te gaan zetten, al laat makelaar Norman Capuozzo weten dat een transfer op dit moment geen item is. "Daar denken we zelfs niet aan. Dat neemt niet weg dat er heel wat clubs geïnteresseerd zijn. Met name FC Sevilla en Hamburg waren vorige zomer heel happig op hem. Ook andere clubs. Maar vandaag ligt onze focus bij Club Brugge en gaan we voluit voor de titel", klonk het bij Sport/Voetbalmagazine.



In ieder geval kan het behalen van de Gouden Schoen een serieuze boost vormen voor de transferplannen. Capuozzo is alvast zeker van zijn stuk. "Hij droomt ervan. Ik weet zeker dat hij gaat winnen; hij verdient het ook. Maar mocht hij er toch naast grijpen, blijft hij een speler met enorm veel mogelijkheden."