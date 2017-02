Ghana ontslaat hoofdcoach Grant na Afrika Cup

Zoals verwacht volgen er ontslagen na de Afrika Cup. Georges Leekens was er één van en ook een voormalige coach van Chelsea is niet langer bondscoach van het Ghanese elftal.



Avram Grant deelde mee dat er na twee jaar een einde is gekomen aan zijn avontuur bij Ghana. Het land werd op de Afrika Cup in de halve finale uitgeschakeld door het Kameroen van de Belgen Hugo Broos, Gert Vandeurzen en Sven Vandenbroeck. In de troostfinale verloor het van Burkina Faso van Ajacied Bertrand Traoré.





Just received this statement from Avram Grant pic.twitter.com/Iiuia8CNmb — Raphael Gellar (@Raphael_Gellar) February 7, 2017