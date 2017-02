TRANSFERUURTJE: Klaassen, Martial, Ziyech, Yeboah en Van der Wiel

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

Middenvelder Davy Klaassen valt dit seizoen nog 'gewoon' te bewonderen in de Amsterdam ArenA bij Ajax, maar dat zal in de aankomende voetbaljaargang hoogstwaarschijnlijk wel anders zijn. De Ajacied wordt al tijden in verband gebracht met een transfer en over een aantal maanden heeft hij een belangrijke keuze te maken. Klaassen zegt in gesprek met Never Offside: "In de zomer kijken we wel weer verder. Mocht ik vertrekken dan gebeurt zoiets echt op gevoel. Ik heb wel de ambitie om het hoogste te bereiken en bij een topploeg in een mooie competitie te spelen. Welke competitie is moeilijk te zeggen. Ik kijk wel veel Engels voetbal en Daley (Blind, red.) vertelt wel eens over een club als Manchester. Dat lijken mij natuurlijk hartstikke mooie clubs, maar het is te moeilijk om nu al aan te geven wat ik wil."





Middenvelder Hakim Ziyech maakte in de afgelopen transferzomer de overstap van FC Twente naar Ajax voor méér dan tien miljoen euro. De Nederlandse Marokkaan presteert naar behoren in Amsterdam en naar verluidt is het Franse Olympique Marseille concreet geïnteresseerd in zijn diensten. Willen de Fransen aan de slag gaan met Ziyech, dan dienen zij ongelooflijk veel geld te betalen. Het medium France Football weet het zeker: Marseille komt in de aankomende transferwindow buurten bij directeur voetbalzaken Marc Overmars. Als gevolg van een recente overname heeft de Ligue 1-ploeg veel geld tot zijn beschikking, maar als men in de Franse kustplaats echt zaken wil doen, dan zal aan de transferclausule in het contract van Ziyech voldaan moeten worden: zestig miljoen euro!



FC Twente beschikt dit seizoen over een aantal zeer getalenteerde huurlingen. Wat te denken van Enes Ünal, die zich toch al aardig doelgericht heeft getoond, of bijvoorbeeld Yaw Yeboah? Die laatste is eigendom van het Engelse Manchester City, maar dat duurt vermoedelijk niet lang meer. Er zijn namelijk een aantal Portugese en Ghanese media die melden dat FC Porto zich bij het Etihad Stadium gemeld heeft voor de diensten van de aanvaller. De topclub uit Portugal wil de huidige speler van de Tukkers in de aankomende transferzomer overnemen. Gaat dat door, dan kan Twente hem natuurlijk niet nog een seizoen huren. Mogelijk hadden de beleidsbepalers in De Grolsch Veste daar wel heel erg op gehoopt.



Buitenland:

Paris Saint-Germain haalde in de afgelopen transferperiode Goncalo Guedes en Julian Draxler naar de Franse hoofdstad Parijs en dat betekent dat de Fransen eigenlijk geen buitenspelers meer nodig hebben. Toch is er mogelijk een buitenkansje voor directeur voetbalzaken Patrick Kluivert, want het zou zomaar kunnen dat Anthony Martial beschikbaar komt. De Engelse en Franse media schrijven op dinsdagochtend dat Paris Saint-Germain zich al eens gemeld heeft bij het management van de international van Frankrijk en zijn club Manchester United, maar toen werd dit aanbod resoluut naar de prullenbak verwezen. Martial komt maar mondjesmaat voor in de plannen van coach José Mourinho, maar desondanks moet hij ongeveer vijftig miljoen euro kosten, met daarbovenop nog een aantal flinke bonussen.





Gregory van der Wiel dreigt de Turkse topclub Fenerbahçe alsnog de rug toe te keren. De oud-Ajacied zou op het punt staan om voor een lucratief avontuur te kiezen in Qatar. Het Turkse medium Fanatik meldt dat Van der Wiel een voorstel heeft ontvangen van Al-Wahda en spoedig de knoop doorhakt. De vleugelverdediger zou hebben besloten om dit avontuur aan te gaan. Het is niet duidelijk welk kostenplaatje hier tegenover zal staan. Van der Wiel verruilde Paris Saint-Germain afgelopen zomer voor Fenerbahçe, waar ook Robin van Persie actief is. Onder Dick Advocaat is hij echter geen zekerheidje en dat leverde zelfs een conflict op.