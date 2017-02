'Brands gooit PSV in zomer helemaal overhoop'

De regerend landskampioen van de Eredivisie PSV staat dit seizoen al een straatlengte achter op Feyenoord. Desondanks winnen de Eindhovenaren hun wedstrijdjes nu wel en vooral uit bij AZ had het team van coach Phillip Cocu totaal geen moeite om de drie punten over de streep te trekken. Desondanks krijgen we volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk te maken met een nieuw PSV.



Voetbal International analyseert naar aanleiding van het duel met AZ: "Vooral het gemak van de zege moet ook pijn doen. Wie met zo veel kwaliteit zo simpel een lastig uitduel wint, hoort niet op acht punten te staan van koploper Feyenoord. Niettemin is de conclusie gerechtvaardigd dat PSV langzaam weer in vorm komt; de vraag is alleen of het op tijd zal zijn. Hoe serieus is dit PSV nog te nemen? Ook Feyenoord en Ajax gaan door met winnen."



Het medium richt zijn pijlen op het aankomende seizoen. "Zonder zich er hardop over uit te spreken, zal technisch manager Marcel Brands ongetwijfeld al bezig zijn met volgend seizoen. Dan komt PSV er anders uit te zien. Als de club afgelopen zomer al een fout maakte, was het wellicht dat zij de selectie onvoldoende heeft ververst volgens het principe van never change a winning team. Er bleef te veel bij het oude. Nu gaat er wel wat gebeuren. Jetro Willems zal wel een keer een stap willen maken, Santiago Arias ook. Wat zijn de plannen van doelman en international Jeroen Zoet? En Zenit Sint-Petersburg komt nog een keer terug voor Davy Pröpper."