Niet één, maar twee rugnummers voor Neres bij Ajax

De Braziliaanse miljoenenaankoop van Ajax David Neres krijgt in Amsterdam rugnummer zeven, het oude nummer van Anwar El Ghazi, die natuurlijk naar Lille OSC is vertrokken. Komt de Braziliaanse jeugdinternational echter uit in de Europa League voor de Amsterdammers, dan zullen we hem op het veld zien met een ander rugnummer.



Ajax-woordvoerder Miel Brinkhuis vertelt in gesprek met De Telegraaf: "Onze teammanager informeerde mij dat Neres in de Eredivisie met rugnummer 7 gaat spelen. In het geval dat hij nog in de Europa League uitkomt, dan speelt hij met 77, omdat hij van de UEFA niet met 7 mag aantreden. Dat nummer is al door Anwar El Ghazi gebruikt. In Nederland is dat geen probleem, internationaal wel."



Neres is nog niet speelgerechtigd. "Mijn zoontje merkte op dat Neres in het spel FIFA17 op de PlayStation al kan worden opgesteld. Maar in de echte wereld moeten we dus nog even geduld hebben." Ajax is momenteel nog bezig met alle rompslomp om bijvoorbeeld een werkvergunning te krijgen voor zijn aankoop. Eind februari kan Neres hoogstwaarschijnlijk zijn eerste minuten maken.