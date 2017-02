'Cillessen volgend seizoen basisspeler bij Barça'

Keeper Jasper Cillessen maakte in de afgelopen zomer de overstap van Ajax naar het grote FC Barcelona. Vooralsnog moet hij het doen met een plekje achter de eerste doelman Marc-André ter Stegen, maar wel krijgt hij speeltijd in de Copa del Rey. Commentator en kenner van het voetbal in Spanje Sierd de Vos denkt dat Cillessen volgend seizoen al basisspeler kan zijn.



Dat spreekt hij uit in gesprek met ELF Voetbal: "Aan Ter Stegen is toch altijd blijven plakken dat hij een keeper van de toekomst is. Dat is hij nog steeds, terwijl hij al eerste keuze is. Maar hij pakt geen punten. Victor Valdés had een ongepolijste stijl, maar pakte wel punten. Claudio Bravo ook. Ter Stegen niet. Zijn houding is wat flegmatiek. En hij heeft vaak foutjes. Vorig jaar tegen Las Palmas en Malaga zakte Ter Stegen ook door het ijs."



El Sierd gaat verder met zijn verhaal: "Qua keeperskwaliteiten doet hij niet onder voor Ter Stegen. Cillessen heeft nu het voordeel dat hij in een aantal weken meerdere wedstrijden onder druk keept. En dan is het wachten op zijn kans. Je gunt het niemand, maar Kenneth Vermeer was altijd onomstreden bij Feyenoord. Hij raakte geblesseerd en nu moet hij zijn basisplaats maar weer heroveren. Cillessen moet het geluk hebben dat hij een keer een kans krijgt voor een langere tijd. Hij ligt goed in de groep, dus dan moet hij zijn kans pakken. En snel goed Spaans leren, dat is het enige voordeel dat Ter Stegen nog heeft."