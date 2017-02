'Kluivert reist met zak geld naar Manchester United'

Paris Saint-Germain haalde in de afgelopen transferperiode Goncalo Guedes en Julian Draxler naar de Franse hoofdstad Parijs en dat betekent dat de Fransen eigenlijk geen buitenspelers meer nodig hebben. Toch is er mogelijk een buitenkansje voor directeur voetbalzaken Patrick Kluivert, want het zou zomaar kunnen dat Anthony Martial beschikbaar komt.



De Engelse en Franse media schrijven op dinsdagochtend dat Paris Saint-Germain zich al eens gemeld heeft bij het management van de international van Frankrijk en zijn club Manchester United, maar toen werd dit aanbod resoluut naar de prullenbak verwezen. Martial komt maar mondjesmaat voor in de plannen van coach José Mourinho, maar desondanks moet hij ongeveer vijftig miljoen euro kosten, met daarbovenop nog een aantal flinke bonussen.



Naar verluidt is PSG echter nog lang niet afgehaakt. De Ligue 1-topclub beschikt natuurlijk over heel wat geld uit het Midden-Oosten en ziet in Martial iemand die het niveau in Parijs naar een hoger plan zou kunnen tillen. Bovendien hebben we het natuurlijk over een aanvaller met Franse roots en een bepaalde binding met Parijs. Martial zou een nieuwe 'posterboy' kunnen worden.