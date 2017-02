Opmerkelijk plan: Feyenoorder naturaliseren en in Oranje

Waar het Nederlands elftal vroeger altijd beschikte over een sterke verdediging, met namen als Jaap Stam en Frank de Boer, is de laatste linie nu al een tijdje ons zorgenkindje. Frans Bouwmeester, voormalig scout bij onder meer Feyenoord en NAC, heeft echter de oplossing gevonden: Danny Blind moet Eric Botteghin oproepen.



In gesprek met het Algemeen Dagblad stelt hij dat we de Braziliaan een Nederlands paspoort moeten geven, zodat hij mee kan doen bij het Nederlands elftal. "Van Dijk kan ook wel eens geblesseerd zijn, toch? Ik zou het altijd doen. Het Braziliaanse elftal zal hij nooit meer halen, maar Oranje zou een paar seizoenen heel veel plezier van hem kunnen hebben. Al is het maar één eindronde."



Bouwmeester haalde de huidige Feyenoorder naar NAC. "Hij speelde bij FC Zwolle, we hebben hem vijf keer bekeken. Eén keer was hij heel slecht, tweemaal redelijk, één keer aardig en één keer echt goed. Maar Jan Everse zat vaak aan tafel bij de regionale talkshow FC Rijnmond. Die was altijd zo positief over Eric. Als een trainer zo over zijn speler praat, zegt dat wel iets. Hij is niet de meest elegante mandekker van Nederland, maar hij staat er altijd. En hij scoort ook nog een handvol belangrijke treffers per seizoen."