'Slecht David Neres-nieuws voor Ajax'

De Eredivisie-topclub Ajax deed in de afgelopen transferwinter zaken met Sao Paolo en haalde de Braziliaan David Neres. Momenteel speelt de vleugelspits nog voor het jeugdelftal van Braziliƫ op het Zuid-Amerikaanse kampioenschap onder 20, maar binnenkort komt hij dan toch naar Nederland. Alleen is hij hoogstwaarschijnlijk wat later speelgerechtigd dan verwacht.



De Telegraaf schrijft dat Ajax met de komst van Neres verzeild is geraakt in een ambtelijke molen van heb ik jou daar. Woordvoerder Miel Brinkhuis: "We voorzien geen problemen om het papierwerk in orde te krijgen, maar hebben de hele procedure wel te respecteren. We doen er alles aan om de werkvergunning zo spoedig mogelijk te regelen, maar per geval is het verschillend."



Ajax heeft een werkvergunning aangevraagd voor Neres en in het meest gunstige geval kan hij eind februari voor de Amsterdammers beginnen te spelen, maar het kan ook enkele weken langer duren voordat Ajax alle bureaucratie achter de rug heeft. Brinkhuis: "Ajax geeft hem de tijd. Dat liet Marc Overmars eerder ook al weten, dus pin me er niet op vast wanneer zijn eerste training bij Ajax is, laat staan wanneer hij in een wedstrijd te bewonderen zal zijn."