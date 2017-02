'Wereldgoal' in Volendam: "Bij Jan Smit in het zwembad of..."

FC Volendam heeft maandagavond een 2-1 overwinning geboekt op FC Den Bosch. De beslissing viel pas in de blessuretijd via Kevin van Kippersluis, maar hét moment van de avond kwam op naam van Kees Kwakman.



Na achttien minuten schoot Kwakman op schitterende wijze raak. "Ik dacht: hij gaat of bij Jan Smit in het zwembad of het kan wat worden", zo sprak de ervaren aanvoerder na afloop tegenover RTV Noord-Holland. "Het was een bal met een moeilijkheidsgraad van de Champions League en hij ging er ook in zoals in de Champions League. Het is moeilijk om zo'n bal met de juiste snelheid te raken. Zeker met rechts, mijn verkeerde been."



"Het was een wereldgoal. Deze maak ik nooit meer", zo oordeelde Kwakman, die zijn nog niet voetbalgekke zoontje de beelden ook gaat tonen. "Ik maak hem ook gek met Messi. Ik denk dat hij heel trots is als hij dit ziet. Morgenochtend kiest-ie voor papa, maar van het weekend zal het wel weer anders zijn haha."