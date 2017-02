Vreven baalt van late nieuwkomer: "Had er geen goed gevoel bij"

NAC Breda huurde Jari Oosterwijk welgeteld één seconde voor de transferdeadline van FC Twente. In zijn debuutwedstrijd kwam de spits direct tot scoren, maar maandag ontbrak hij in de selectie.



NAC-trainer Stijn Vreven wilde de nieuwkomer tegen FC Dordrecht niet in de basis laten starten en dat leidde tot een conflict. "Hij heeft zeer teleurgesteld gereageerd op zijn niet-basisplaats", bevestigde de Belg in gesprek met Omroep Brabant. "Daar hadden we een andere mening over."



"Hij mag best vinden dat hij in de basis hoort, maar je moet wel de normen en waarden in het vaandel houden. Bij NAC is er een wij-gevoel", aldus Vreven, die de reactie 'niet top' noemt. "Het is een jonge jongen die fouten mag maken en ik hoop dat hij er van leert. Ik had er geen goed gevoel bij en morgen gaan we rustig rond de tafel zitten en een goed gesprek voeren."



NAC won maandagavond met 1-0 en blijft op koers voor de strijd om promotie.