Voormalig speler Feyenoord en Oranje overleden (83)

Hans van der Hoek is afgelopen zaterdag op 83-jarige leeftijd overleden. Oude voetballiefhebbers zullen hem wellicht nog kennen als speler van Feyenoord en het Nederlands elftal.



Van der Hoek debuteerde op zeventienjarige leeftijd in de A-selectie van Feyenoord. Tussen 1950 en 1959 kwam hij als rechtsbuiten uit voor de Rotterdammers met 24 doelpunten als resultaat. In die periode kwam hij eveneens tweemaal uit voor het Nederlands elftal.



In de jaren vijftig kwam in Nederland het betaald voetbal op gang. Op 29-jarige leeftijd moest Van der Hoek zijn profloopbaan echter al beëindigen vanwege twee beenbreuken. Later kwam hij als amateurtrainer in actie voor Papendrecht, CKC, Alblasserdam, Hellevoetsluis en Sportclub Feijenoord.



Feyenoord maakte het nieuws maandag bekend via de eigen website. De club zegt 'met droefenis kennis genomen' te hebben van dit treurige nieuws.