Subtopper Vitesse legt voormalig jeugdspeler PSV vast

Vitesse heeft besloten om Imad Najah vast te leggen. De 25-jarige Utrechter is tot het einde van dit seizoen verbonden aan de Arnhemmers, die hem hebben opgenomen in het beloftenteam.



Najah trainde al geruime tijd mee met de Arnhemse beloften, die onder leiding van trainer John Lammers actief zijn in de Tweede Divisie. Tegen UNA kreeg hij zelfs al speeltijd. Nu is dus besloten om hem een kortlopend contract aan te bieden, zo meldt De Gelderlander.



De Vitesse-aanwinst speelde twaalf jaar in de jeugdopleiding van PSV, waar hij nooit wist door te breken. Vervolgens maakte hij de overstap naar RKC Waalwijk en speelde hij met Marokko op de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Na een knieblessure kwam hij met succes terecht bij Vitesse.