Henk de Jong verloor zijn eerste vier wedstrijden als trainer van De Graafschap, maar uitgerekend zijn oud-werkgever SC Cambuur moest er maandagavond aan geloven. In Doetinchem werd na rust een 3-0 zege behaald.



"Ik ben heel blij met de drie punten. Ook met het publiek, want zij hebben ons enorm geholpen. Zij hebben ons er doorheen gesleept", zo sprak De Jong na afloop tegenover De Gelderlander. De oefenmeester besloot zijn team met vijf verdedigers aan te laten aantreden. "Als we dat niet hadden gedaan, hadden we met 5-0 verloren."



De Jong kent de kracht van de Leeuwarders en besloot zich aan te passen. "Cambuur speelt met hoge backs en de vleugelspelers naar binnen, met vier verdedigers waren we in de as mensen tekort gekomen en was het een kansloze missie geworden." Nu werd ruim gewonnen. "Over drie maanden schijnt de zon nog veel meer bij De Graafschap."