De Jong doet oude liefde pijn, VVV en Jong Ajax onderuit

Henk de Jong heeft maandagavond zijn eerste overwinning geboekt als trainer van De Graafschap. Uitgerekend zijn oud-werkgever SC Cambuur werd in Doetinchem ten val gebracht: 3-0.



De Jong was een jaar geleden nog in dienst bij Cambuur, waar hij na een serie tegenslagen opstapte. Via een baantje bij FC Groningen kwam hij afgelopen maand terecht op De Vijverberg. Tot op heden kreeg de oefenmeester het niet op de rails, maar zijn oude liefde bleek maandag wel geschikt als prooi.



Aanvankelijk domineerde Cambuur, maar de goed presterende ploeg wist het overwicht niet in rendement uit te drukken. Gaandeweg de wedstrijd groeide De Graafschap beter in het vel met doelpunten van Anthony van den Hurk, Youssef El Jebli en Bart Straalman als resultaat.



Titelkandidaten gaan onderuit

VVV-Venlo heeft maandag een spaarzame misstap gemaakt. De Limburgers maakten de afgelopen tijd een zeer stabiele indruk, maar verloren op bezoek bij Jong PSV met 2-1. Het openingsdoelpunt van Ralf Seuntjens werd ongedaan gemaakt door Jerold Promes (eigen doelpunt) en Sam Lammers maakte daarna het verschil.



Jong Ajax kreeg een ideale mogelijkheid om de achterstand te verkleinen, maar de manschappen van Marcel Keizer blameerden zich op bezoek bij het Fortuna Sittard van Sunday Oliseh. Vaclav Cerny en Mateo Cassierra zogden nog voor een comfortabele voorsprong, maar de Limburgers wonnen uiteindelijk met afgetekende cijfers: 5-2.



VVV blijft met 53 punten de fiere lijstaanvoerder in de Jupiler League. Jong Ajax volgt met 49 punten op plek twee, waar FC Volendam en MVV Maastricht een inhaalslagje hebben gemaakt door op te klimmen naar 45 punten.



Overige resultaten:

Achilles '29 - FC Eindhoven 4-3

Almere City FC - FC Emmen 3-1

FC Oss - MVV Maastricht 0-3

FC Volendam - FC Den Bosch 2-1

Helmond Sport - Telstar 3-4

NAC Breda - FC Dordrecht 1-0

RKC Waalwijk - Jong FC Utrecht 1-2