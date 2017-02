Go Ahead hoopt: "Ook omissies in de regelgeving aanpakken"

Go Ahead Eagles deed afgelopen zaterdag goede zaken in de strijd om lijfsbehoud door NEC met 1-2 te verslaan. Elvis Manu maakte op schitterende wijze het openingsdoelpunt, maar ging ook voortijdig naar de kant vanwege een tweede gele kaart voor een vermeende schwalbe.



"Onterecht, zo vindt heel Nederland", zo opent voorzitter Edwin Lugt op de officiële website van de club. "Of het een penalty was, valt misschien nog te betwisten, maar een schwalbe was het ab-so-luut niet. Op zowel foto’s als op de videobeelden is te zien dat hij in volle sprint wel degelijk wordt geraakt."



Lugt begrijpt dat 'fouten maken menselijk is', ook voor scheidsrechter Björn Kuipers. "Wel is het zo dat je als scheidsrechter bij een schwalbe absoluut zeker moet zijn dat het een fopduik is. En al helemaal als het gaat om iemands tweede gele kaart. De belangen zijn immers enorm."



Kuipers gaf dus wél een tweede gele kaart met een schorsing als resultaat. Go Ahead heeft geprobeerd de kaart te seponeren, maar de door de FIFA opgestelde reglementen voorzien niet in dit geval. "Hierdoor is er geen speling. Ik kan me voorstellen dat nu de videorefs en goal line technology in opkomst zijn, het ook zaak is om dit soort – in onze optiek – omissies in de regelgeving aan te pakken", aldus Lugt.