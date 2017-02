Toornstra geeft toe: "Dus ik ben wel aardig teleurgesteld"

Karim El Ahmadi keerde afgelopen weekeinde terug in de basisformatie van Feyenoord. Voor de uitwedstrijd tegen FC Twente (0-2 zege) was de grote vraag wie het slachtoffer zou worden en dat werd Jens Toornstra, die met zes goals en zeven assists toch aardig wat krediet opbouwde.



"Je bent het er natuurlijk nooit mee eens", zo reageert de 27-jarige Toornstra in gesprek met Voetbal International. "Ik ben realistisch genoeg. Als ik niet goed speel, kan ik het beter begrijpen, maar ik was best aardig bezig, vond ik. Dus ik ben wel aardig teleurgesteld."



Toornstra speelde dit seizoen op allerlei posities bij Feyenoord, maar zat nu dus op de bank. Toch gaat hij niet mopperen. "We zijn met zijn allen bezig wat te bereiken, dus dan moet ik me maar even schikken. De trainer bepaalt de opstelling."