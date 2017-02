Aanklager wil Heraclied schorsen na omstreden rode kaart

Heracles Almelo weigert zich neer te leggen bij een schorsing voor Bram Castro. De sluitpost heeft een schikkingsvoorstel van één wedstrijd schorsing gekregen na zijn rode kaart tegen Willem II.



Castro ontving afgelopen zaterdag in Tilburg de rode kaart na een vermeende overtreding op Willem II'er Obbi Oulare. De scheidsrechter beoordeelde het moment als het neerhalen van een doorgebroken speler en trok daarom de rode kaart. Sinds dit seizoen is het niet meer verplicht om rood te trekken, maar in dit geval werden de verzachtende omstandigheden niet ingezet.



Heracles Almelo is van mening dat er wel degelijk aanleiding is om de nieuwe regels in te zetten en gaat derhalve in beroep. De zaak zal later deze week mondeling worden behandeld in Zeist. Overigens had de rode kaart ondanks de benutte strafschop geen gevolgen gelet op de 1-3 overwinning voor de Almelose eredivisionist.