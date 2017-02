Steun voor Memphis na bikkelhard oordeel L'Equipe

Olympique Lyon moet de revanchegevoelens losmaken in Memphis Depay. De van Manchester United afkomstige aanvaller wil in Frankrijk weer zijn kwaliteiten tonen, maar na de met 2-0 verloren competitiewedstrijd tegen Saint-Etienne barst de kritiek direct alweer los.



De Franse sportkrant L'Equipe beoordeelde het spel van Memphis met een 2 (uit 10). Zo werd de oud-PSV'er belachelijk gemaakt door een compleet mislukte omhaal. "Memphis heeft al een tijdje niet gespeeld", countert coach Bruno Génésio na het aanhoren van de kritiek.



"Hij heeft gewoon spelritme nodig. Memphis is een speler met veel kwaliteiten en ik heb alle vertrouwen in hem", aldus Génésio. Memphis werd deze winter voor 18,5 miljoen euro gecontracteerd door Lyon, waar hij al na een korte invalbeurt werd doorgeschoven naar het basisteam.