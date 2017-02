Voetbaladvocaat vreest zware straf voor Ajax

Op 23 februari gaat de UEFA definitief uitsluitsel geven over de vraag of er al dan niet een straf voor Ajax gaat komen. Dit na het vuurwerkincident tijdens het Europa League-duel bij Standard Luik.



Christiaan Visser, advocaat in strafrecht en bekend onder de naam 'Voetbaladvocaat', vreest een fikse straf voor Ajax. Hij doelt op één Europees duel zonder publiek. Ook een boete behoort nog tot de mogelijke straffen.





