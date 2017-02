Traoré ondanks pijnlijke ervaring uitgeroepen tot Afrika Cup-ster

In dienst van Ajax heeft Bertrand Traoré nog geen heel overtuigende indruk gemaakt, maar op de Afrika Cup is hem dat wel gelukt. De aanvaller van Burkina Faso is zelfs opgenomen in het team met de beste spelers.



Traoré eindigde met Burkina Faso als derde op de Afrika Cup, nadat hij in de halve finale tegen Egypte een fatale strafschop onbenut liet. De Chelsea-huurling kwam tijdens de Afrikaanse eindronde tot één goal en één assist in zes optredens. Dat is voldoende om tot de Afrika Cup-uitblinkers te worden gerekend.



De Ajacied is overigens niet uitgeroepen tot Speler van het Toernooi. Die eer viel ten deel aan de 21-jarige Christian Bassogog, een spits van het Deense Aalborg BK. Met de nationale ploeg van Kameroen wist hij het toernooi te winnen.