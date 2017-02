FC Groningen legt transferbeleid uit: "Dat zou ook niet goed zijn"

FC Groningen heeft een opmerkelijke transferperiode achter de rug. Ondanks de zeer grillige resultaten besloot de eredivisionist geen spelers aan te trekken en juist een aantal spelers uit te zwaaien.



Albert Rusnák en Danny Hoesen kozen voor de Amerikaanse Major League Soccer, waar Hans Hateboer naar Atalanta Bergamo transfereerde. Technisch manager Peter Jeltema vindt dit geen negatieve ontwikkeling. "Van de spelers die wij scouten en naar de club halen weten we dat ze niet in lengte van jaren hier blijven."



"Dat zou ook niet goed zijn", beaamt Jeltema in gesprek met FC Groningen TV. "Wij moedigen onze spelers aan om zich door te ontwikkelen. Ik dat wij de club zijn voor doorontwikkeling waarnaar spelers de overstap kunnen maken naar een mooie competitie. Daar is Rusnák een mooi voorbeeld van."