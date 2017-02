Heerenveen-vertrek uitgelegd: "Dat is het probleem in Nederland"

Simon Thern is door sc Heerenveen voor een compleet kalenderjaar op huurbasis ondergebracht bij AIK Solna. De Zweedse middenvelder hoopt vanaf april, wanneer het nieuwe seizoen van start gaat in zijn geboorteland, weer wekelijks aan spelen toe te komen.



Thern begon veelbelovend aan zijn periode in Friesland, maar is na een serieuze blessure ver teruggevallen. "Ik kijk er naar uit om wat meer plezier terug te vinden", zo laat de middenvelder weten aan Fotbollskanalen. "Ook de manier van spelen van AIK bevalt me. De eerste keer dat Rikard (de coach, red.) me belde was in oktober geloof ik. Hij vroeg hoe het ging en hoe mijn situatie bij Heerenveen er uit zag."



In de voorbereiding maakte Thern zijn rentree na lang blessureleed, maar een basisplek of zelfs maar een rol als veelvuldige invaller zat er niet in. "Maar dat is zoals het soms is in het voetbal, je krijgt onderweg met hobbels te maken. Maar voor nu hoop ik dat het weer snel beter gaat."



Ritme deed de middenvelder ook nauwelijks op. "Het probleem in Nederland is dat wanneer je geen wedstrijden met het eerste speelt, er is niet echt een competitie is voor reserve-elftallen. Dus ik heb recent niet zoveel wedstrijden gespeeld."