Huntelaar spreekt zich uit over contractsituatie Schalke 04

Klaas-Jan Huntelaar is al meerdere malen gelinkt aan een hereniging met Ajax. Komende zomer leek een realistisch moment gezien het aflopende contract en zijn huidige rol, maar een contractverlenging bij Schalke 04 is ook nog niet uitgesloten.



Huntelaar is momenteel herstellende van een knieblessure. "Ik wil me nu eerst volledig focussen op mijn rentree en in de laatste maanden van het seizoen nog van waarde zijn voor de ploeg. Daarna moeten we maar eens gaan praten, maar dat heeft voor mij nu helemaal geen prioriteit", vertelt de international op de website van Soccer Vision.



De oud-speler van sc Heerenveen, Ajax, Real Madrid en Schalke 04 zegt in 'de laatste fase' van het herstel te zitten. "Ik heb deze week weer vol meegetraind met de groep en dat voelt goed. Mijn spieren moeten nog een beetje wennen aan de belasting, maar dat hoort erbij."



Huntelaar noemt nog geen datum voor zijn rentree. "De technische staf en medische staf is voorzichtig. Maar als het goed voelt wil ik snel weer spelen. Ik ben altijd gretig."