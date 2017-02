Maakt Ödegaard Heerenveen wankel? "Beetje te veel van het goede"

Met vier punten uit evenzoveel duels plus bekeruitschakeling is sc Heerenveen teleurstellend begonnen aan 2017. Gezien het voorgaande programma is dat nog niet direct reden tot paniek, maar Leo Driessen vraagt zich af of er een verband is met de komst van Martin Ödegaard.



"Met Ödegaard in de basis heeft Heerenveen nog niet weten te winnen", schrijft de commentator op de website van RTL. "Het is te gemakkelijk daar de Noor de schuld van te geven. Dat is gewoon een goede speler. Maar het evenwicht is bij Heerenveen wel een beetje verdwenen."



Driessen legt uit: "Met Ödegaard heeft Heerenveen er een speler bij, die net als Larsson en Zeneli graag in de bal komt en een actie wil maken. Het is op die manier allemaal een beetje te veel van het goede. Zie met name de eerste helft tegen Utrecht."



In zijn optiek is dit een 'interessant luxeprobleem' voor trainer Jurgen Streppel. "Voor volgende week is dat al opgelost. Larsson is door zijn rode kaart geschorst en dan kan Ödegaard doorschuiven. En is er weer plaats voor Van Amersfoort. Blijf aanvallen Heerenveen, maar denk om de balans."