Botteghin opnieuw beslissend: "Logisch als je Braziliaan bent"

Eric Botteghin bezorgde Feyenoord zondagmiddag een doorbraak in de uitwedstrijd tegen FC Twente door de score te openen. De Braziliaanse mandekker was al vaker beslissend met een goal, maar wat heeft eigenlijk zijn voorkeur?



"De nul houden, ik ben immers verdediger", zo laat Botteghin weten aan Metro. Toch heeft de Zuid-Amerikaan ooit ook actief in de voorhoede. "Dat is logisch als je Braziliaan bent. Ik was tien jaar oud toen ik aanvaller was, maar ik kwam er al snel achter dat ik beter kon verdedigen."



Brazilianen staan vaak bekend als creatief, maar zelf is hij vooral degelijk. Toch heeft de verdediger zeker gevoel voor de goal. "Als Eljero (Elia, red.) langs zijn man komt is de afspraak dat hij de bal laag en hard voorgeeft tussen de vijf meter lijn en de penaltystip. Iemand moet daar dus altijd staan."



Feyenoord won dus en is opnieuw een stap dichterbij het kampioenschap. Na twee KNVB Bekers is Botteghin ook wel toe aan die stap. "De landstitel is een droom. Ik speel nu sinds 2007 in Nederland, maar pas in de laatste twee seizoenen heb ik prijzen gepakt. Ik hoop mijn ‘winning streak’ nog even vol te houden."