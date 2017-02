ADO Den Haag lost door Wang-soap ontstaan conflict eindelijk op

Sportief staat ADO Den Haag er momenteel slecht voor. Na de vierde speelronde wist de eredivisionist nog maar zeven punten bijeen te sprokkelen en dus is het onrustig in het Kyocera Stadion, maar één irritatiefactor is nu weggenomen.



De spelersgroep van de Haagse club onderhandelde al sinds augustus met de clubleiding over een premieregeling. Beide partijen konden het niet eens worden en dus werd de spelersvakbond VVCS ingeschakeld om een oplossing te vinden. Dat is nu dus gelukt, zo meldt Voetbal International.



De moeizame onderhandelingen waren mede te wijten aan de problemen van ADO Den Haag met eigenaar Hui Wang van United Vansen. Inmiddels heerst er relatieve rust en de VVCS heeft daar nu een doorbraak aan toegevoegd met een akkoord over de premieregeling. Zowel de leiding als de selectie is het hierover eens.