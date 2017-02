Advocaat trekt maatregel in: "Het is volledig mijn beslissing"

Fenerbahçe-coach Dick Advocaat heeft landgenoot Gregory van der Wiel weer in genade aangenomen. De oud-Ajacied kwam in de bekerwedstrijd tegen Besiktas nog niet in actie, maar hoort wel weer tot de selectie.



Van der Wiel werd afgelopen zomer binnengehaald als nieuwe aanwinst en botste al na enkele maanden met Advocaat. De Oranje-international werd evenals Emmanuel Emenike buiten de selectie gezet, maar de rechtsback en zijn teamgenoot zijn inmiddels door de coach weer toegelaten tot de selectie van de Turkse topclub.



"We hebben hier over gesproken met de directie, maar is maar één persoon die hier over beslist en dat ben ik. Het is volledig mijn beslissing", zo laat de oefenmeester weten op de clubwebsite. "Iedereen verdient een tweede kans in het leven. Daarom hebben we besloten om deze twee spelers weer te laten aansluiten bij het team."



Advocaat denkt dat het tweetal zich positief wil onderscheiden na dit conflict. "Ik denk dat het een goede zaak is voor de club."