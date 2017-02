Ajax-captain goud waard: "Ik ben blij dat ik telkens belangrijk kan zijn"

Ajax won zondagmiddag met 0-2 van Roda JC. De Amsterdammers hadden lange tijd veel moeite met de Limburgse thuisploeg, maar zoals al zo vaak dit seizoen brak aanvoerder Davy Klaassen de ban. Hij maakte voor de achtste keer dit seizoen al het openingsdoelpunt van de Amsterdammers, wat alweer zijn tiende eredivisiedoelpunt betekende.



"Kasper (Dolberg, red.) legde de bal perfect neer en ik schoot hem goed binnen: dat is lekker", zegt Klaassen tegen Ajax TV over zijn tiende goal van het seizoen. "Een mooi aantal, hè? Leuk man. Ik ben er blij mee", glimlacht hij. "Ik ben blij dat ik telkens belangrijk kan zijn."



"De eerste helft was niet best. De laatste pass was vooral niet goed. In de tweede helft lieten we de bal echter goed rond gaan. Daar heb ik wel een goed gevoel over. Het was op een gegeven moment een schiettent."