'Paris Saint-Germain wil dubbelslag slaan bij Manchester United'

Het ziet ernaar uit dat Paris Saint-Germain niet één, maar liefst twee keer zaken wil doen met Manchester United. De Franse club heeft zijn vizier gericht op zowel José Mourinho als Anthony Martial, zo valt te lezen bij []The People[/i].



Paris Saint-Germain wil zich binnenkort graag gaan versterken met een nieuwe trainer en in dat kader heeft de club zijn oog laten vallen op Mourinho. De oefenmeester staat op dit moment nog aan het roer bij Manchester United, maar daar brengt PSG graag verandering in.



Ook Martial zou de weg naar Frankrijk moeten bewandelen. Hij werd in de afgelopen periode al meerdere keren in verband gebracht met Paris Saint-Germain, maar nu zou de interesse van de Fransen wel heel serieus zijn.

