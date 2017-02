Cocu maakt PSV'ers boos: 'Soms moet je ze even helpen'

PSV won zaterdagavond met 2-4 van AZ en had dat voor een groot deel te danken aan Jetro Willems. De linksback nam de eerste twee treffers voor zijn rekening en lijkt dus weer helemaal de oude, terwijl ook rechtsback Santiago Arias geen onaardige partij speelde.



In het Algemeen Dagblad laat trainer Phillip Cocu weten dat hij zijn backs echt moet prikkelen om het beste uit hen te krijgen. "Arias en ook Willems moet 'boos' zijn om de echte verbetenheid en scherpte te brengen. En soms moet je ze als trainer dan even helpen om 'boos' te kunnen zijn."



Cocu vervolgt: "Met Willems is het als jonge jongen snel gegaan. Op zijn achttiende stond hij al vast in de basis van Oranje bij een EK. Daarna kwamen er ook zware blessures. Voor een jongen die op intuïtie speelt is dat moeilijk, dat het ineens niet meer lukt. Dan zit er maar één ding op: helemaal teruggaan naar de basis. Van daaruit probeer je het samen weer op te bouwen."