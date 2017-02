SN-elftal van de week: Botteghin grote held bij Feyenoord, De Jong maakt einde aan droogte

SoccerNews.nl heeft ervoor gekozen om ook dit seizoen na iedere speelronde weer een elftal van de week op te stellen. In de 21e speelronde wisten alle drie de topclubs opnieuw te winnen en PSV-spits Luuk de Jong maakte in de gewonnen wedstrijd tegen AZ eindelijk weer eens een doelpunt.



Doel:

David Jensen (FC Utrecht):

De Deense doelman kreeg maar liefst vijftien schoten te verwerken in de Galgenwaard, maar hij wist ze allemaal te keren. Door het puike optreden van de 24-jarige sluitpost hadden de Domstedelingen slechts één doelpunt nodig om de drie punten in de wacht te slepen.



Verdediging:

Joël Veltman (Ajax):

De vleugelverdediger gaf in de blessuretijd van de wedstrijd tegen Roda JC een schitterende pass op Amin Younes waaruit de Duitser zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen kon scoren. De Oranje-international was verder ook defensief foutloos.



Eric Botteghin (Feyenoord):

De Braziliaan was zondagmiddag de grote held aan de kant van Feyenoord. Lange tijd wisten de Rotterdammers de defensie van FC Twente niet te verschalken, maar uiteindelijk lukte het de centrale verdediger om het net te vinden.



Etiënne Reijnen (FC Groningen):

De centrale verdediger liet tegen Excelsior Rotterdam weinig steekjes vallen. De voormalig speler van SC Cambuur en AZ Alkmaar gaf leiding aan de Groninger defensie. Het mocht uiteindelijk niet baten, want Excelsior scoorde in de slotfase van afstand nog de gelijkmaker.



Jetro Willems (PSV):

De 22-jarige verdediger scoorde zaterdagavond in enkele minuten twee keer op schitterende wijze. De Oranje-international sneed als een volleerd aanvaller door de Alkmaarse verdediging en rondde tweemaal keurig af.



Middenveld:

Pedro Chirivella (Go Ahead Eagles):

De Spaanse middenvelder was één van de uitblinkers aan de kant van de promovendus in het gewonnen duel tegen NEC Nijmegen. De huurling van Liverpool FC was belangrijk voor de ploeg uit Deventer met zijn assist op de 0-2.



Lasse Schöne (Ajax):

Ook deze week liet de Deense routinier geen steekjes vallen op het Amsterdamse middenveld. De 30-jarige voetballer was weer constant een zeer belangrijke schakel in de Ajax-aanvallen en was daarmee van grote waarde voor zijn ploeg.



Marco van Ginkel (PSV):

De komst van de Chelsea-huurling lijkt tot nu toe een hele goede zet te zijn geweest van de Eindhovenaren. Ook tegen AZ bewees de middenvelder weer zijn klasse en dat uitte zich in de assist op Luuk de Jong.



Aanval:

Steven Berghuis (Feyenoord):

De huurling van Watford was dit seizoen al een aantal keer zeer belangrijk voor de Rotterdammers met goals, maar tot een assist kwam de vleugelspeler echter nog niet. Zondagmiddag bewees de Oranje-international dat hij ook een uitstekende aangever is met zijn assist op de goal van Nicolai Jörgensen.



Luuk de Jong (PSV):

De PSV-topscorer van het afgelopen seizoen wist in 2017 het net nog niet te vinden, maar zaterdagavond kwam aan een lange doelpuntendroogte dan eindelijk een eind. De spits nam de vierde Eindhovense treffer voor zijn rekening.



Elvis Manu (Go Ahead Eagles):

Hij moest het veld weliswaar verlaten met een rode kaart, maar dat was overduidelijk een arbitrale dwaling van scheidsrechter Bjorn Kuipers. De oud-speler van Feyenoord was daarvoor al van zeer grote waarde geweest voor de promovendus met de openingstreffer in het duel tegen NEC Nijmegen.