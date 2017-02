Vermeend Ajax-target afgeschilderd als klootzak

Ajax werd in de afgelopen transferperiodes meerdere keren in verband gebracht met Leon Bailey. Vooral een jaar terug waren de Amsterdammers serieus geïnteresseerd in zijn diensten, maar tot een transfer kwam het niet. In de afgelopen transferperiode wist Bailey alsnog een overgang af te dwingen, mede door weg te blijven bij trainingen.



Lombaerts zou zich nooit zo gedragen als Bailey heeft gedaan. "De coach beloofde mij wel dat ik deze zomer mag vertrekken naar een club die ik wil. Ik reken er wel op dat de coach zijn belofte zal nakomen. Ik ga in ieder geval nog vier maanden mijn best doen en mij professioneel gedragen", vertelde de verdediger aan Fan!.



"Het heeft geen zin om als speler de klootzak uit te hangen. Je hebt er die dan niet meer naar de trainingen komen. Ik denk dan maar aan Leon Bailey en Henry Onyekuru. Dat zit niet in me", zo beëindigde Lombaerts zijn relaas.