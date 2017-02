'Door Willem II denken de mensen dat ik een geldwolf ben'

Goalie Kostas Lamprou heeft het eventjes helemaal gehad met zijn werkgever Willem II. Het aflopende contract van de Griekse doelman in Tilburg wordt niet verlengd en in gesprek met het Brabants Dagblad laakt Lamprou de manier waarop de Tilburgers dit besloten de communiceren.



De sluitpost zegt: "Door de wijze waarop door de club heeft gecommuniceerd dat ik mijn aflopende contract niet verleng, is bij veel mensen het idee ontstaan dat ik een geldwolf ben. Dat is echt niet zo." Lamprou vond de aanbieding die Willem II hem deed van weinig waardering getuigen. "Terwijl ik alles heb gespeeld de afgelopen drie jaar."



De doelman doet uit de doeken hoe de onderhandelingen verliepen: "Op maandagmiddag kreeg ik de aanbieding binnen en ik moest voor acht uur 's avonds reageren. Terwijl ik om zeven uur in de bioscoop moest zijn vanwege de première van de documentaire die over mij gemaakt was. Nadat ik had gezegd niet te willen verlengen op de voorwaarden van Willem II, kreeg mijn zaakwaarnemer donderdag de vraag of ik toch nog open stond voor een nieuw gesprek op maandag. Ik liet weten dat ik dat wel wilde, maar vrijdag liet de club ineens weten dat dit gesprek er toch niet ging komen."