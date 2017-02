'BBC valt uit elkaar: ster verlaat Madrid'

Waar men bij FC Barcelona pronkt met MSN, doen de fans in de Spaanse hoofdstad bij Real Madrid het met BBC. De krant AS schrijft op maandagmorgen echter dat het trio van De Koninklijke in de aankomende transferzomer uit elkaar zal vallen. Karim Benzema zou namelijk besloten hebben dat het tijd is voor wat nieuws.



Het medium stelt dat de international van Frankrijk weet dat er heel veel spelers geweest zijn in de geschiedenis van Real die net wat te lang actief bleven in het Estadio Santiago Bernabéu. Benzema is vermoedelijk wel toe aan een nieuw avontuur en zou bijvoorbeeld voor een transfer naar de Chinese Super League kunnen kiezen. Wat volgens AS wel zeker is, is dat de goalgetter de hoofdstad van Spanje zal verlaten.



De Koninklijke heeft natuurlijk al een vervanger klaarstaan voor de Fransman in de persoon van Alvaro Morata. De Spanjaard wordt steevast in verband gebracht met een transfer naar het Londense Chelsea, maar bij een vertrek van Benzema schuift hij op in de pikorde en wordt hij hoogstwaarschijnlijk basisspeler. Mogelijk begeeft Real zich echter zelf op de markt: Paulo Dybala van Juventus en Sergio Agüero van Manchester City worden genoemd.