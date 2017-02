Elia: hij is een soort moordenaar in het veld

Feyenoord blijft maar winnen in de Eredivisie en in Rotterdam zijn er al behoorlijk wat fans die denken aan de Coolsingel. Buitenspeler Eljero Elia deelt in gesprek met het Algemeen Dagblad een pluim uit aan zijn ploeggenoot Eric Botteghin. De vleugelspits stelt dat de Braziliaan een soort moordenaar wordt in het veld.



Elia vertelt dat Botteghin buiten het veld een ietwat verlegen jongen is: "Maar in het veld is hij een soort moordenaar, in de positieve zin van het woord. Zag je hoe hij een paar minuten eerder de bal door de benen van een tegenstander speelde. Dat vinden wij zo mooi, daar lacht iedereen om. Hij verdedigt als een beest, maar scoort ook nog belangrijke goals. Ja, iedereen is blij met Eric Botteghin."



In een eerder stadium speelde Elia natuurlijk voor FC Twente. Op zondag keerde hij terug in De Grolsch Veste en kreeg hij applaus van de fans van de Tukkers. "Ik heb hier mooie tijden meegemaakt en ik heb veel liefde voor deze club. Dat ze dit voor mij doen is prachtig. Het is voor mij in alle opzichten de perfecte middag geworden", zo stelt hij in gesprek met De Telegraaf.