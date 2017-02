Friday: moest van AZ stoppen met trainen

AZ kon in de wedstrijd tegen PSV niet beschikken over spits Wout Weghorst door een schorsing en dat zorgde ervoor dat Fred Friday weer eens een kans kreeg. Prompt kwam de Nigeriaan twee keer tot scoren voor de Alkmaarders tegen de verdediging van PSV, die toch bekendstaat als zeer betrouwbaar. Is het hek nu van de dam?



In gesprek met De Telegraaf vertelt de goalgetter allereerst: "Toen ik in 2013 vanuit Nigeria naar Noorwegen verhuisde, heb ik het niet makkelijk gehad. Dat was hier in Nederland opnieuw het geval. Ik moest wennen aan een nieuwe manier van leven en spelen, maar ook aan de mensen. Daar heb ik een weg in moeten vinden. Inmiddels ben ik aardig gewend en zie ik deze plek als m’n nieuwe thuis." Aanvankelijk was Friday wat overtraind. "Ik was gewend om ontzettend veel te trainen in de sportschool. Daardoor was ik iets te gespierd geworden en moest ik van AZ tijdelijk stoppen met krachttrainen. Daar pluk ik nu de vruchten van."



Coach John van den Brom reageert: "Hij heeft kwaliteiten genoeg, we hebben hem niet voor niets gehaald, maar het is wel fijn als het er een keer uitkomt. Ik ben ontzettend blij dat we allemaal een keer de ware Fred hebben gezien."