"Wij hebben er vertrouwen in, het is nog niet verloren"

Vleugelverdediger Jetro Willems vormde een paar seizoen geleden een geweldig tandem bij PSV met aanvaller Memphis Depay. Vervolgens raakte de back geblesseerd en sindsdien hebben we hem misschien toch wel bijna nooit op zijn oude niveau teruggezien. Tegen AZ in het AFAS Stadion scoorde Willems echter twee keer en speelde hij sterk.



Over zijn blessure vertelt de vleugelverdediger in gesprek met De Telegraaf: "Ik heb twee keer grote problemen met mijn knie gehad. Wanneer je zo’n blessure van vier maanden plus krijgt dan krijg je nooit meer je oude knie terug. Krijg ik er een harde schop tegenaan, dan heb je daar wel wat last van. Samen met de trainer neem ik dan natuurlijk geen risico om er weer een paar maanden uit te liggen."



Het gaat nu steeds beter met Willems. "Ik begin stappen te maken. Ik heb een half seizoen achter de rug, dat wat moeilijker was dan normaal. Iedere speler heeft dat. Maar het gaat nu steeds beter." PSV heeft echter een flinke achterstand opgelopen in de strijd om de titel. "Er zijn nog heel wat wedstrijden te gaan. Wij moeten nog tegen Ajax, Ajax nog tegen Feyenoord en wij ook nog tegen Feyenoord. Laten we gewoon van wedstrijd naar wedstrijd kijken. Wij hebben er vertrouwen in. Het is zeker nog niet verloren."