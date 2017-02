'Kippenvel door actie van Ajax-supporters'

Patrick Kluivert en zijn familie waren op zondagmiddag aandachtig toeschouwer in het stadion van Roda JC in Kerkrade, waar Ajax op bezoek kwam. De oud-international van Oranje en oud-speler van FC Barcelona volgt de ontwikkeling van zijn zoon Justin natuurlijk op de voet. En in Limburg was hij vooral onder de indruk van de fans van Ajax.



In gesprek met De Telegraaf vertelt Kluivert namelijk: "Uit het uitvak klonk 'Kluivert, Kluivert, we worden kampioen'. Dan heb ik kippenvel. Het geeft zo’n warm gevoel als ze dat voor je zoon scanderen. Het zal hem nóg meer motivatie geven zijn uiterste best te doen." De directeur voetbalzaken van Paris Saint-Germain analyseert de wedstrijd van zijn zoon: "Ik ben tevreden hoe Justin heeft gespeeld. Natuurlijk lukte er een aantal acties niet, maar Just deed ook een aantal goede dingen. Hij is jong, moet wat stabieler worden en zit middenin dat leerproces. Ik ben er trots op wat hij al heeft bereikt en dat kan alleen nog maar beter worden."



Ook Kasper Dolberg viel de directeur op. "Dolberg legt die bal perfect neer voor Klaassen, die knap afrondt. Ik zit hier voor mijn zoon, maar het zijn wel dingetjes die je als directeur meeneemt."