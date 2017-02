Klaassen blij voor ploeggenoot: "Het zat hem niet echt mee, maar nu..."

Ajax was zondagmiddag op bezoek bij Roda JC met 0-2 te sterk. De Amsterdammers wisten niet echt te overtuigen, maar gingen dus uiteindelijk wel met de drie punten aan de haal. Aanvoerder Davy Klaassen stond na afloop van het duel AT5 te woord.



"We verliezen veel te veel de bal, creëren bijna niks, staan af en toe niet goed", vertelt de 23-jarige voetballer. "Maar ik verwacht van ons toch wat meer van Roda. Dus ik vind dat we van onszelf daarin veel meer moeten eisen."



Amin Younes maakte in de blessuretijd, tot grote vreugde van Klaassen, nog de tweede treffer voor de bezoekers. "Hartstikke leuk voor hem. Hij hikt er al lang tegenaan. Hij traint er veel op en ik moet zeggen, deze week op de training schoot hij ze aardig binnen. Ik vind het heel leuk voor hem", aldus Klaassen. "Soms heb je het gevoel wel ja, het zit hem echt niet mee. Maar nu... ik ben heel blij voor hem."