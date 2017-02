Juventus in eigen huis nipt te sterk voor Internazionale

Juventus heeft zondagavond de Italiaanse topper tegen Internazionale gewonnen. De ploeg uit Turijn was in eigen huis met 1-0 te sterk voor de nummer vijf van de Serie A.



Juan Cuadrado maakte vlak voor rust het enige doelpunt van de wedstrijd. Juventus staat door de overwinning zes punten voor op achtervolger Napoli. AS Roma staat daar nog een plekje onder met maar liefst zeven punten minder.



Scoreverloop:



1-0 (45') Juan Cuadrado



Bijzonderheden: Ivan Perisic (Inter) ontving in de 94e minuut een rode kaart.