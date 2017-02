Ten Hag tevreden: "We wisten waar we Heerenveen konden pakken"

FC Utrecht was zondagmiddag in eigen huis met 1-0 te sterk voor sc Heerenveen. Trainer Erik ten Hag was na afloop van het duel zeer tevreden over zijn spelers, zo liet hij weten aan FOX Sports.



"We wisten waar we ze konden pakken, snel de diepte zoeken, tegenpressing. We hadden iets rustiger kunnen blijven, dat is een leermoment, maar ik ben heel blij over hoe volwassen we de zege over de streep hebben getrokken", vertelt de 47-jarige oefenmeester.



"In de slotfase hebben we het hartstikke lastig gehad, toen Heerenveen meer risico ging nemen om gelijk te maken. Heerenveen is een ontzettend goede ploeg die heel goed tussen de linies kan spelen. Het deed aan het einde pijn, maar we hebben de beloning gekregen. Daarom is dit vooral vanuit de psyche een belangrijke overwinning", aldus Ten Hag.