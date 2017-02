Kameroen wint voor vijfde keer Afrika Cup na treffer in slotminuten

Kameroen heeft zondagavond voor de vijfde keer de Afrika Cup in de wacht gesleept. De Kameroeners waren in de finale met 1-2 te sterk voor Egypte.



De Egyptenaren kwamen in de eerste helft nog wel op voorsprong door een doelpunt van Arsenal-speler Mohamed Elneny. Kameroen wist de achterstand in de tweede helft via goals van Nicolas N'Koulou en Vincent Aboubakar echter om te buigen in een zege.



Scoreverloop:



1-0 (22') Mohamed Elneny

1-1 (60') Nicolas N'Koulou

2-1 (89') Vincent Aboubakar