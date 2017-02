Van der Maarel: "Dit zorgt dat ik met mijn laken en mijn onderbroek naar mijn werk ga"

Mark van der Maarel is dé grote publiekslieveling bij FC Utrecht. De hardwerkende verdediger kreeg tegen sc Heerenveen (1-0) ook weer speelminuten en dat kon het publiek in de Galgenwaard wel waarderen.



"Onkruid vergaat niet, zeggen ze", vertelt de 27-jarige voetballer aan FOX Sports. "Dan denken ze: misschien moeten we hem maar een keer omarmen en op die manier positief zijn. Ik kan er alleen maar heel blij mee zijn, ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen."



De publiekslieveling viel tijdens het duel op met een verdedigende actie ten opzichte van Sam Larsson. "Hij komt met een dribbel, dat is één van zijn kwaliteiten. Ik loop achter hem langs", aldus Van der Maarel, die bij de actie een wond opliep. "Dit zorgt dat ik met mijn laken, mijn onderbroek, alles naar mijn werk ga. Het blijft allemaal plakken, het is niet anders."