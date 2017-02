Larsson na eerste rode kaart in loopbaan: "Ik probeerde de bal terug te winnen"

SC Heerenveen ging zondagmiddag op bezoek bij FC Utrecht met 1-0 onderuit. De Friezen eindigden het duel met tien man, nadat Sam Larsson moest vertrekken vanwege zijn tweede gele kaart.



"Ik heb het nog niet teruggezien", vertelt de 23-jarige voetballer aan Omrop Fryslân. "Dat is voor mij reden om er nog niet op te reageren. Het is allemaal al gebeurd. De scheidsrechter gaf me de rode kaart en hij is daartoe beslissingsbevoegd."



"Ik probeerde de bal terug te winnen en probeerde hem niet te blesseren of zoiets. Maar het is gebeurt, dus het heeft geen zin om er verder over te praten", aldus Larsson tegenover het regionale medium.