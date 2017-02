Dijks maakt bij debuut meteen verpletterende indruk op fans Norwich City

Mitchell Dijks maakte eerder deze week op huurbasis de overstap van Ajax naar Norwich City. De verdediger debuteerde zaterdagmiddag meteen in het competitieduel tegen Cardiff City en werd na afloop van het duel door de fans op Twitter zelfs uitgeroepen tot Man of the Match.



De Nederlander kreeg maar liefst 48 procent van de stemmen en liet hiermee Cameron Jerome, Russell Martin en Timm Klose ruim achter zich.





Don't forget to cast your vote for yesterday's @AnglianHome Man of the Match. #ncfc https://t.co/sofoXERetf — Norwich City FC (@NorwichCityFC) February 5, 2017