Na eigen Twente-speler reageert nu ook KNVB op 'walgelijk' spandoek

05 Februari 2017 19:08

Bersant Celina begreep helemaal niets van de keuze van de aanwezige supporters tijdens de wedstrijd tussen FC Twente en Feyenoord om een spandoek neer te hangen met de tekst: "Kosovo is Serbia". De speler van FC Twente is woedend en plaatste onderstaande tweet. De tweet is inmiddels echter ook alweer verwijderd.



"Een dergelijk spandoek hoort niet in een voetbalstadion thuis. FC Twente onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren en wie hiervoor verantwoordelijk is/zijn", luidt de reactie van de club.



Vak-P, waar het spandoek ging, schrijft: "Vak P distantieert zich van elke vorm van politiek, hier hebben wij niks mee te maken. Wij zijn en blijven een supportersvereniging. Wij zijn er voor de club en voor de spelers!", aldus de fanclub in een statement op Facebook.



KNVB/UEFA

In de TC Tubantia zegt woordvoerder Koen Adriaanse van de KNVB tot slot: "Politieke statements horen niet in het voetbalstadion thuis. Het is nu aan de aanklager om te beslissen of hij een vooronderzoek instelt."



Er kan ook door de UEFA nog een boete opgelegd worden aan Twente, omdat er in de reglementen staat opgenomen dat politieke teksten verboden zijn.



000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Beautiful club and amazing fans, but for the INDIVIDUALS that did this I have NO RESPECT for. đŸ‘đŸœ

5 Feb 2017 om 7:51 PST