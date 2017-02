'Man City geeft Aguero vrijbrief voor transfer, op één voorwaarde'

Aanvaller Sergio Agüero bevindt zich toch wel een klein beetje in het verdomhoekje bij zijn werkgever Manchester City. De Citizens hebben zich verzekerd van de diensten van Gabriel Jesus en dat betekent dat de Argentijn er vaker naast komt te staan. Mogelijk kiest hij in de aankomende transferzomer voor een vertrek.



De afgelopen dagen werd Agüero al in verband gebracht met een megatransfer van tachtig miljoen euro naar de Spaanse grootmacht Real Madrid. Het Engelse medium Mirror weet op zondagmorgen echter te vertellen dat de Argentijnse international twijfelt over een dienstverband in het Estadio Santiago Bernabéu. Hij zou vooral van mening zijn dat Karim Benzema nog niet aan het einde van zijn Latijn is en dat zou een concurrentiestrijd van jewelste betekenen.



Het hierboven genoemde dagblad weet echter dat Agüero nog een mooie optie heeft. Er gonzen al langer geruchten over een mogelijke transfer van spits Diego Costa van Chelsea naar de Chinese Super League ... en komt het daar daadwerkelijk van, dan moeten de Blues natuurlijk op zoek naar een vervanger. Agüero zou dan optie numero één zijn.



Update 18:56 uur

Volgens diverse Engelse media heeft Manchester City een akkoord gegeven aan Sergio Aguero betreft een transfer komende zomer. Er is echter één voorwaarde aan die belofte gebonden: hij mag niet naar een andere Engelse club (lees: een concurrent) vertrekken.



Geen Chelsea dus, bijvoorbeeld. Verder zijn ook Juventus, Real Madrid en FC Barcelona al eens aan de Argentijn gelinkt.





Exclusive: Aguero wants to leave @ManCity in the summer. The club have agreed to let him go to non-English club. #MCFC pic.twitter.com/eopsi6bciW — indykaila News (@indykaila) 5 februari 2017

